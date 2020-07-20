KADIKÖY'DE DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİNİ EV SAHİBİ BULDU - Son Dakika

KADIKÖY'DE DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİNİ EV SAHİBİ BULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de 3 katlı binanın giriş dairesinde darp edilerek öldürülen kişinin cesedi, ev sahibi tarafından bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de 3 katlı binanın giriş dairesinde darp edilerek öldürülen kişinin cesedi, ev sahibi tarafından bulundu.

Olay Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre olayın yaşandığı eve dün gece saatlerinde 4 kişi geldi. Birlikte alkol alan kişiler arasında sabaha karşı çıkan kavganın ardından 2 kişi evden ayrıldı. Evin kiracısı ise bu sabah yüzü yaralı bir şekilde evden çıkarak sokakta yürürken, ev sahibi ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen ev sahibi ise binaya gelerek daire kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden ev sahibi içeri girdiğinde yerde bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, darp edilen ve boğazında kesici alet yarası bulunan 30'lu yaşlardaki kişinin üzerinde kimlik bulamazken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

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"KORKTUM DIŞARI ÇIKTIM HEMEN POLİSİ ARADIM"Ev sahibi, "Olayın olduğu saati bilmiyorum, dün gece olmuş. Üstteki komşu söyledi bana. Sabah saat 12.00 gibi sokakta kiracımı gördüm. Kaşı gözü patlak üstü başı kanlıydı. 'Beni Kadıköy'e bırak.' dedi. Ben de gidip ekmek alacağım, kahvaltı yapacağım dedim ve bırakmadım kendisini. Daha sonra gittim, alışverişimi yaptım, kahvaltımı yaptım. Aşağıya geldim. Sucuya su almaya giderken dairenin perdeleri kapalıydı. Şüphelendim, bağırdım açmadı. Kapıyı itekledim hemen açıldı. Bir baktım yerde biri yatıyor. Korktum dışarı çıktım hemen polisi aradım. Olay bu, kiracım, evine misafir ettiği arkadaşı birbirlerine girmişler, alkol almışlar. Bildiğim bu. Üstte oturan komşu sesleri duymuş. Bana da söylemedi 'Başın derde girmesin ağabey diye aramadık seni.' diyor. Polise de haber vermemişler her zamanki tartışmaları diye." diye konuştu.

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:39 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa KADIKÖY'DE DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİNİ EV SAHİBİ BULDU - Son Dakika
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