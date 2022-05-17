KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika

KADIKÖY'de değnekçilik yapan V.K. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube'de görevli sivil trafik ekipleri, değnekçilik yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaparken bir kişinin kendilerine otopark için yer göstermeye çalıştığını gördü. Ekipler müşteri gibi davranarak, değnekçinin gösterdiği yere araçlarını park etti. Araçtan inen sivil trafik ekipleri, V.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.