KADIKÖY'DE DENETİM; MASKE TAKMAYANLARA CEZA - Son Dakika

KADIKÖY'DE DENETİM; MASKE TAKMAYANLARA CEZA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL- DHA Kadıköy'de açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler maske takmayan vatandaşları tek tek durdurarak ceza yazdı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler devam ediyor. İstanbulluların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı.

Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor

MASKELERİ CEPLERİNDE TAŞIDILAR

Bisiklete binen bir kişi "Bisiklet kullanırken çok sıkıntılı. Maske ile binmek zor. Bu nedenle çıkardım" diye konuştu. Maskesini cebinden çıkaran bisikletli cezadan kurtulamadı. Martıya binen bir kişi de "Yürürken takıyorum, maskem yanımda. Ekipler uyardı cezasını da biliyorum" diye konuştu. Cebinden çıkardığı maskeyi takan vatandaş cezai işlem sonrası martı ile yoluna devam etti.

Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalarda bazı vatandaşların Kartal ve Pendik'te maske takmadığı, takanların ise maske çene altında olduğu görüldü.

Kadıköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE DENETİM; MASKE TAKMAYANLARA CEZA - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIKÖY'DE DENETİM; MASKE TAKMAYANLARA CEZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]