Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası - Son Dakika

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Şoförlerin, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları da denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplam bin 568 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza alan taksi şoförü Gökhan Kazancı, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik" dedi.