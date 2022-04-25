Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası - Son Dakika
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Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası

25.04.2022 15:17
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Şoförlerin, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları da denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplam bin 568 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza alan taksi şoförü Gökhan Kazancı, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik" dedi.


Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası
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Trafik Denetleme, Kadıköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası - Son Dakika
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