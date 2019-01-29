Kadıköy'de Denizde Ceset Bulundu

Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi.

Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin denizden çıkarılma çalışması devam ediyor.



Kadıköy İskelesi mevkiinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahildeki cesedi temizlik yaptıkları esnada fark eden belediye işçilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarmak için olay yerine deniz polisinin gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu'nun Hangi CHP'li Başkan İçin "Başarısız" Dediği Belli Oldu

Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor

CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı

Eski Eşindeki Kızını Kaçırdı, Engel Olmak İsteyen Güvenlikçiyi Araçla Sürükledi