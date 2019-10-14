Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada
26 dakika önce
KADIKÖY Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:41 Kaynak: DHA
KADIKÖY Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti. Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı.
- İstanbul
PKK'nın ele başı Karayılan'ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A'da seri üretime geçilecek