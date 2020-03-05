KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

6 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / KADIKÖY Moda sahili açıklarında erkek cesedi bulundu.

KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ KADIKÖY Moda sahili açıklarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadıköy Moda sahili açıklarında denizde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi, deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kadıköy, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:54 Kaynak: DHA
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