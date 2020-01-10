Kadıköy'de denizden ceset çıktı; Meraklı vatandaşlar polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de denizden ceset çıktı; Meraklı vatandaşlar polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kadıköy'de denizden ceset çıktı; Meraklı vatandaşlar polise zor anlar yaşattı

7 saat önce

Kadıköy'de İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada, çalışanlar denizde bir ceset gördü.

Kadıköy'de denizden ceset çıktı; Meraklı vatandaşlar polise zor anlar yaşattı, System.String[]

Kadıköy'de İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada, çalışanlar denizde bir ceset gördü. Ceset, Deniz Polisi tarafından bulunduğu yerden alındı. Deniz polisi ve ekiplerin cesedi çıkarma çalışmalarını izlemeye gelen vatandaşları polis ekipleri uzaklaştırmakta zorluk çekti.

Olay Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada, çalışanlar denizde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Deniz polisi cesedi bulunduğu yerden alarak sahile getirdi.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü. Ekiplerin çalışması sonucu  ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde 67 yaşındaki Vehbi  Albayrak 'a ait  kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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