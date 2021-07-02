KADIKÖY'DE DENİZE AKAN 'RENKLİ SU' ENDİŞESİ - Son Dakika

KADIKÖY Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba şeklinde konuştu.

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışıyor. Sudan koku da yükseliyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Parkta gezen Serkan Eser, Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku dedi. Eser, Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba dedi.

Denize karışan su havadan da görüntülendi.