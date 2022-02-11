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Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı - Son Dakika

Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı

11.02.2022 23:03

KADIKÖY'DE deniz kıyısında otururken denize düşen Türkmen uyruklu iki kadın, çevredekiler tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

KADIKÖY'DE deniz kıyısında otururken denize düşen Türkmen uyruklu iki kadın, çevredekiler tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Rıhtım Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan Türkmen uyruklu iki kadın, bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadınların yardımına koşan bir kişi denize atlarken, kıyıdakiler halat uzattı. Halatla bağlanıp çekilen kadınlar kurtarıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtaranlardan Halil Mustafa, "2 kişi oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Arkadaşın biri denize atladı, ipe bağladı biz de çektik. Polisler geldi" diye konuştu.


Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı
Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı
Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı
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Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de denize düşen 2 kadın halata bağlanarak kurtarıldı - Son Dakika
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