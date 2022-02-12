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KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI

12.02.2022 12:27

KADIKÖY'DE deniz kıyısında otururken denize düşen Türkmen uyruklu iki kadın, çevredekiler tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

KADIKÖY'DE deniz kıyısında otururken denize düşen Türkmen uyruklu iki kadın, çevredekiler tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Rıhtım Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan Türkmen uyruklu iki kadın, bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadınların yardımına koşan bir kişi denize atlarken, kıyıdakiler halat uzattı. Halatla bağlanıp çekilen kadınlar kurtarıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadınları kurtaranlardan Halil Mustafa, 2 kişi oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Arkadaşın biri denize atladı, ipe bağladı biz de çektik. Polisler geldi diye konuştu.

KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI
KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI
KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI

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Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN 2 KADIN HALATA BAĞLANARAK KURTARILDI - Son Dakika
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