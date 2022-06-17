Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, "kimse yardım etmedi" diyerek isyan etti - Son Dakika
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Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, "kimse yardım etmedi" diyerek isyan etti

17.06.2022 12:13

Kadıköy'de bir adam, sahil şeridinde yürüdüğü sırada dengesine kaybederek denize düştü. Suda hayatta kalmak için çırpınan adam, boğularak can verdi. Çevredekiler talihsiz adamı kurtarmak için kimsenin yardım etmediğini ileri sürdü.

Kadıköy'de bir vatandaş sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. Deniz polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrası şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşlar ise şahsın düştüğünü görenlerin müdahale etmemesine sitem etti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi sahil şeridinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan deniz polisleri şahsın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi sağlık ekiplerine teslim edildi.

"KİMSE KURTARMAMIŞ"

Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise şahsın, denize düştüğü esnada kimsenin yardım etmediğini belirterek duruma sitem etti. Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüz, "Ben de kalabalığı görünce gittim. Olay yerindeki bir arkadaş şahsın denize düştüğünü görmüş ama çevreden kimse kurtarmak için yardım etmemiş. Olayın yaşandığı esnada çok sayıda insan oradan geçiyormuş. Kimsenin yardımcı olmadığını söyledi" diye konuştu.

Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, kimse yardım etmedi diyerek isyan etti
Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, kimse yardım etmedi diyerek isyan etti
Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, kimse yardım etmedi diyerek isyan etti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, 'kimse yardım etmedi' diyerek isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de denize düşen adam boğularak can verdi! Çevredekiler, "kimse yardım etmedi" diyerek isyan etti - Son Dakika
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