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KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI

50 dakika önce

İstanbul DHAKadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.

KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI, System.String[]

İstanbul DHA
Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. 
Saat 16.00 sıralarında Kadıköy iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadını Kadıköy İskelesi'nde görevli zabıta Mustafa Gül kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
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Toplanan kalabalığın görüntüsü
Kadının kıyıdaki görüntüsü
Zabıta Gül'ün görüntüsü
Detaylar 
 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:34 Kaynak: DHA
İstanbul, Kadıköy, Zabıta, Güncel
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