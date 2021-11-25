Denize düşen kedi için sahil güvenlik ve itfaiyeden kurtarma seferberliği - Son Dakika

KADIKÖY'de denize düşen kediyi itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Kadıköy'de Beşiktaş Vapur İskelesi'nin yanında saat 14.30 sıralarında kedi denize düştü. Kedi, deniz kenarındaki iskelenin beton blokları arasında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik dalgıçları kediyi kurtardı. Kurtarma operasyonunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, ekiplerin kediyi kurtarmasının ardından ekipleri alkışladı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karaya çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı.(LAR)