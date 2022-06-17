Kadıköy'de denize düştü, cansız bedeni kıyıya çıkarıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de denize düştü, cansız bedeni kıyıya çıkarıldı

17.06.2022 11:13

Kadıköy'de denize düştü, cansız bedeni kıyıya çıkarıldı -'Denize düşen kişiye kimse yardım etmedi' iddiası Kadıköy'de bir vatandaş sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü.

Kadıköy'de denize düştü, cansız bedeni kıyıya çıkarıldı

-'Denize düşen kişiye kimse yardım etmedi' iddiası

İSTANBUL - Kadıköy'de bir vatandaş sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. Deniz polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrası şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşlar ise şahsın düştüğünü görenlerin müdahale etmemesine sitem etti.

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi sahil şeridinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan deniz polisleri şahsın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise şahsın, denize düştüğü esnada kimsenin yardım etmediğini belirterek duruma sitem etti.

"Kimse kurtarmak için yardım etmemiş"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüz, "Ben de kalabalığı görünce gittim. Olay yerindeki bir arkadaş şahsın denize düştüğünü görmüş ama çevreden kimse kurtarmak için yardım etmemiş. Olayın yaşandığı esnada çok sayıda insan oradan geçiyormuş. Kimsenin yardımcı olmadığını söyledi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de denize düştü, cansız bedeni kıyıya çıkarıldı - Son Dakika

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