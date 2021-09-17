KADIKÖY'DE DEPOYA BASKIN; 460 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KADIKÖY'de depoya yapılan baskında piyasa değeri 460 bin lira olan gümrük kaçağı 577 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki depoda gümrük kaçağı saatlerin bulunduğunu ve saatlerin piyasaya sürüleceğini ihbar aldı. Ekipler, geçen salı, deponun bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 460 bin lira olduğu belirtilen 577 adet kol saati ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.