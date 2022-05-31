Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu

Kadıköy'de devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar meydana geldi.
Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta bulunan, içeriden çürüdüğü belirlenen yaklaşık 10 metrelik ağaç sokağa devrildi. Ağacın altında kalan hafif ticari araç ile cipte hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kadıköy Belediyesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla parça parça kesilerek araçların üstünden alındı.
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