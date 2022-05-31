Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu

31.05.2022 15:35

Kadıköy'de devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar meydana geldi.

Kadıköy'de devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar meydana geldi.

Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta bulunan, içeriden çürüdüğü belirlenen yaklaşık 10 metrelik ağaç sokağa devrildi. Ağacın altında kalan hafif ticari araç ile cipte hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kadıköy Belediyesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla parça parça kesilerek araçların üstünden alındı.

Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu
Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu
Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu
Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadıköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 araçta hasar oluştu - Son Dakika
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