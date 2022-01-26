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Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika

Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı

26.01.2022 10:52
Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kaza yapan kar küreme aracının sürücüsünün yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu belirlendi.

Kaza geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan Serenat Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücü Serenat Küçük'ün kan tahlillerinde 190 promil alkollü olduğu tespit edildi. Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi. - İSTANBUL

Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı
Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı
Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı
Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Kadıköy, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de devrilen, İBB'ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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