Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu - Son Dakika

Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

6 saat önce

KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi polis tarafından yakalandı.

KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise direksiyonun altına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. 4 şubat Salı günü ihbarcı kişi üzerinden satıcı ile irtibata geçen polis ekipleri şüpheli Mehmet A. (28) ile buluştu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise, direksiyonun altına gizlenmiş ve 9 parça halinde kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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