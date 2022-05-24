Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

24.05.2022 16:43

Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E. polis tarafından yakalandı.

Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi ile olayda yer alan bir şahıs, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E. Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yer aldığı tespit edilen şüpheli A.A. da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi. Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.

"Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım"

Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi. Z.E. emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulundu.

2 şüphelinin tutuklanması istendi

Cinayet soruşturması çerçevesinde savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.A. ile birlikte katil zanlısı Z.E. de emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüpheli Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli A.A.'yı ise "Suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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