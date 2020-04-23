KADIKÖY'DE DJ EVİNİN BALKONUNDAN ÇOCUKLAR VE KOMŞULARI İÇİN ÇALDI - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerde kutlanıyor. Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde yaşayan DJ Coşkun Gürsel, evinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle evlerinden çıkamayan çocuklar ve komşuları için performans sergiledi. Gürsel'in komşuları da pencere ve balkonlara çıkarak çalan şarkılara alkışlar ve Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ŞARKILAR HAZIRLADIM"

DJ Coşkun Gürsel, "Çocukluğumuzdan beri Atamızdan bize armağan olan bu günü kutlamaktan büyük keyif alıyorum. Bunu da mesleğimi icra ederek tüm komşularıma dinletmek istedim. Bugün böyle bir etkinlik yapalım, dedik. Çocuklar için özel şarkılar hazırladım. Çocuklara hala keyifli anlar yaşatan Barış Manço'dan da eserler hazırladım. Bu zor günlerde evde nasıl keyifli vakit geçirdiğimizi bu şekilde göstermiş olacağız" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH SENEYE BÜTÜN ÇOCUKLAR DIŞARIDA KUTLAYACAK"Şarkılara evinin balkonundan eşlik eden bir vatandaş, "Biraz hüzünlü ama yine de çok mutluyum. Çünkü bu muhteşem bir şey. Motivasyonumuz süper zaten. Hepimizin ihtiyacı vardı. Özellikle şu dönemde birlik olmaya daha çok ihtiyacımız var. İnşallah seneye bütün çocuklar dışarıda kutlayacaklar" dedi.

- İstanbul