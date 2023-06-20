Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi - Son Dakika
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Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi

20.06.2023 11:50

Kadıköy'de İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. İGDAŞ ekipleri sızıntıya müdahale ederken bir vatandaş elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir personel, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı. Patlama sonrası oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

Olay dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

ELİNDE SİGARAYLA ÇALIŞMAYI İZLEDİ

Ekipler çalışırken sigarayla başlarında bekledi. İGDAŞ ekiplerinin, doğal gaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir başka şahıs, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi

"BİR ANDA SIZINTI OLUŞTU"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, "Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi
Kaynak: İHA
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Kadıköy, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de doğal gaz borusu patladı, vatandaş sigarayla başında bekledi - Son Dakika
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