Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı
1 saat önce
İstanbul Kadıköy'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Kadıköy
'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kadıköy Hasanpaşa
'da kazı sırasında doğalgaz borusu patlamıştı. Patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazı çalışmasında doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patlıyor. Dev bir gaz kümesi yerden yukarı çıkarken, işçiler büyük panik yaşıyor. Öte yandan etrafta bulunan bir kahvehanede de vatandaşlar patlamayla büyük panik yaşıyor.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: İHA
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