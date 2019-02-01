Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı

Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı

1 saat önce

İstanbul Kadıköy'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kadıköy Hasanpaşa'da kazı sırasında doğalgaz borusu patlamıştı. Patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazı çalışmasında doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patlıyor. Dev bir gaz kümesi yerden yukarı çıkarken, işçiler büyük panik yaşıyor. Öte yandan etrafta bulunan bir kahvehanede de vatandaşlar patlamayla büyük panik yaşıyor.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü

Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]