Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı

Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı

1 saat önce

Kadıköy'de doğalgaz borusu böyle patladı Gaz kütlesi yerden böyle yukarı çıktıİSTANBUL - Kadıköy'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de doğalgaz borusu böyle patladı
Gaz kütlesi yerden böyle yukarı çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de kazı sırasında doğalgaz borusunun patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy Hasanpaşa'da kazı sırasında doğalgaz borusu patlamıştı. Patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazı çalışmasında doğalgaz büyük bir gürültüyle patlıyor. Dev bir gaz kümesi yerden yukarı çıkarken, işçiler büyük panik yaşıyor.Öte yandan etrafta bulunan bir kahvehanede de vatandaşlar patlamayla büyük panik yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Böyle Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]