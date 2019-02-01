Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Patladı

Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Patladı

1 saat önce

Kadıköy Hasanpaşa'da iş makinesiyle kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı.

Kadıköy'de Doğalgaz Borusu Patladı, System.String[]
Kadıköy Hasanpaşa'da iş makinesiyle kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı. Büyük gürültüyle gerçekleşen patlama sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Hızırbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu etrafa gaz yayılırken, vatandaşlar çıkan sesle panik yaşadı. İGDAŞ ekipleri gazı bir süre sonra keserken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Hasanpaşa, Kadıköy, 3. Sayfa
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