Kadıköy'de Dolmuş Şoförlerinden "İşlerimiz Düştü" Eylemi

KADIKÖY'de hizmete açılan Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren bir grup dolmuş şoförü, kendileri için yeni hatlar açılmasını istedi.

KADIKÖY'de hizmete açılan Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren bir grup dolmuş şoförü, kendileri için yeni hatlar açılmasını istedi. Grup adına yapılan açıklamada, "Taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" denildi.







Bostancı'da toplanan 50'ye yakın dolmuş şoförü, araçlarıyla Bağdat Caddesi'nden ilerleleyerek Kadıköy'de duraklara geldi. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.







Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak "Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düşmüştür. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.







Yapılan açıklamada ayrıca, " İstanbul Taksiciler Odası'na kayıtlıyız. Plakalarımız taksi plakası. Vergi dairesinde, esnaf sicilde taksi geçiyoruz. Rengimiz sarı olmasına rağmen sürekli, öteleniyoruz. Diğer çözüm önerimiz yeni hatların açılmasıdır" denildi.







Gup basın açıklamasının sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - İstanbul

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