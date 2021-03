Kadıköy'de down sendromlu bireylere sürpriz - Son Dakika

Birleşmiş Milletler tarafından Down sendromuna yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilinçlendirmek amacıyla her yıl 21 Mart'ta tüm dünyada kutlanan Down Sendromu Farkındalık Günü Kadıköy'de de unutulmadı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Kadıköy'de yaşayan down sendromlu bireylere sürpriz yaptı, bugünün anısına hediye götürdü. Hediyelerini alan bireyler şaşkınlık yaşadı, sürpriz yapan belediye personeline teşekkür etti. Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir 'farklılık' olduğunun altını çizen aileler, erken ve sürekli devam eden bir eğitimle, down sendromlu bireylerin hayata rahatlıkla karışabileceğinin, bu farklılığın hayatın güzel renklerinden biri olduğunun altını çizdi. Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun üç adet bulunması nedeniyle kromozom sayısı 47 oluyor. Down sendromu farkındalık günü her yıl 3. ayın 21. günü kutlanıyor.

(İHA)