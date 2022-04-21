Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi.

Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan B.C, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik polislerince yakalandı.

Kadın sürücüye "drift yapmak ve saygısızca araç kullanmaktan" toplam 9 bin 231 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 2 ay el konulan B.C. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem başlatıldı.