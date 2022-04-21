Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu

21.04.2022 15:32

Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi.

Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi.

Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan B.C, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik polislerince yakalandı.

Kadın sürücüye "drift yapmak ve saygısızca araç kullanmaktan" toplam 9 bin 231 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 2 ay el konulan B.C. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem başlatıldı.

Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu
Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu
Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu
Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de drift yapan kadın sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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