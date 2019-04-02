Kadıköy'de Drift Yapan Trafik Magandası Kamerada
46 dakika önce
Kadıköy'de aracıyla drift yapan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı.
Kadıköy
'de aracıyla drift yapan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı. Karşı şeride geçerek ilerleyen trafik magandası cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kadıköy Kalamış
'ta trafikte seyir halinde olan bir sürücü yolda drift yaparak trafik kurallarını alt üst etti. Trafik magandası sürekli karşı şeride girerek trafikte tehlike saçtı. O esnada yoldan başka bir aracın geçmiyor oluşu olası bir kazayı önledi. Trafik magandasının kuralları alt üst ettiği anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde trafik magandası yolda aracıyla drift yaparak sürekli karşı şeride giriyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
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