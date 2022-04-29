Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde sürücülerin trafik ihlalleri dron görüntüleri ile tespit edildikten sonra kontrol noktasında görevli trafik ekiplerine bildirildi. Kontrol noktasında görevli polis memurları durdurduğu sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 3 sürücüye 196'şar lira ceza kesildi, trafik sigortası ve muayenesi olmayan bir otomobil de trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri Ramazan Bayramı süresince dron destekli denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.