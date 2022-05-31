KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER - Son Dakika
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KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER

31.05.2022 11:55
KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER

KADIKÖY'de drone destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takılı olmadığı için işlem yapılan sürücü Emre Çağlar "Emniyet kemeri takılı değildi tabii bir hata.

KADIKÖY'de drone destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takılı olmadığı için işlem yapılan sürücü Emre Çağlar "Emniyet kemeri takılı değildi tabii bir hata. Dron sesi duydum ama anlayamadım açıkçası" dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde 2 sürücüye emniyet kemerini takmadıkları için 196'şar lira, bir sürücüye de sigorta ve muayene eksikliği nedeniyle ceza kesildi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen Emre Çağlar, "Cadde üzerinde sürekli müşterilerimiz var. 15 metrede bir duruyorum. Tabi bir hata emniyet kemeri takmadım. Dron sesi, duydum ama anlamadım açıkçası" dedi.

Görüntü dökümü

-Trafik ekiplerinden görüntü-Drone görüntü-Kurallara uymayan sürücülerin durdurulması-Cezai işlem uygulanması-Ceza kesilen sürücü ile röp-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Emre Çağlar, Drone, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER - Son Dakika
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