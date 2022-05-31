Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım" - Son Dakika
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Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım"

31.05.2022 11:37
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım"

Kadıköy'de polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye toplamda 384 TL para cezası uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen bir sürücü, "Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım" dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Suadiye Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye toplamda 384 TL para cezası uygulandı.

"DRONUN SESİNİ DUYDUM AMA NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen bir sürücü, "Cadde üzerinde sürekli bir müşterimiz var 15 metrede bir duruyorum sonuçta. Bir hata emniyet kemeri takmadım. Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlayamadım. Daha çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - Metin Başar - İHA)

Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım
Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım

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Kaynak: İHA

Para Cezası, Türk Lirası, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dronlu denetimde ceza yiyen vatandaş: 'Dronun sesini duydum ama ne olduğunu anlamadım' - Son Dakika


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