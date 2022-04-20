Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı - Son Dakika
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Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı

20.04.2022 15:07

Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdıİSTANBUL Kadıköy'de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı

İSTANBUL Kadıköy'de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, yarım saat içerisinde ışık ihlali yapan 4 sürücüye toplamda bin 708 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler esnasında yarım saat içerisinde ışık ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda bin 708 lira para cezası uygulandı.

"Işık yandığını fark etmedim"

Denetimler esnasında kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücü, "Işık yandığını fark etmedik. O sebeple geçmiş bulundum" diye konuştu.

Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı
Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı
Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı
Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı
Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı
Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı - Son Dakika
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