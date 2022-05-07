Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

07.05.2022 11:21
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

Kadıköy'de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı.

Kadıköy'de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

YORUMLAR
500
İstanbul'un ilk apartmanlarından 113 yıllık 'Valpreda' tarihe direniyor İstanbul'un ilk apartmanlarından 113 yıllık 'Valpreda' tarihe direniyor Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Bir Avuçtular Deniz Oldular' sergisiyle anıldı Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Bir Avuçtular Deniz Oldular' sergisiyle anıldı

Kadıköy, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement