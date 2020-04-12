KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER - Son Dakika

KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. D-100 Karayolu
'nda trafik yok denecek kadar azaldı. Yasaktan muaf olan vatandaşların bazı duraklarda işlerine gitmek için beklediği görüldü. Kadıköy
D-100 Karayolu Göztepe mevkii Ankara
istikametinde durakta aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bazı vatandaşlar işlerine gitmek için otobüs bekledi. Durakta bekleyen bir vatandaş, "Yarım saat oldu. 07.00'de evden çıktım. İş yerine gidiyorum. İş yerim Maltepe
'de. Metrobüsleri kapatmaları kötü oldu. Arabalar da bir tane geliyor. Ondan sonra 08.00'den sonra yok biliyorsunuz. Sıkıntı var biraz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:06 Kaynak: DHA
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