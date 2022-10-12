Şartlara uygun olmayan iş yerlerinin sahiplerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında adli işlem, güvenlik görevlilerine ise 3 ila 18 bin lira arasında değişen idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim - Son Dakika

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