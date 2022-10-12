Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim - Son Dakika
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Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

12.10.2022 23:22

Kadıköy'de polis ekiplerince, eğlence mekanlarının girişlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de polis ekiplerince, eğlence mekanlarının girişlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetime, Özel Güvenlik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler de katıldı.

Denetimde, kapıda bulunan güvenlik görevlilerinin iş yeriyle anlaşmasının olup olmadığı, yetki belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Şartlara uygun olmayan iş yerlerinin sahiplerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında adli işlem, güvenlik görevlilerine ise 3 ila 18 bin lira arasında değişen idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri eğlence mekanlarında sigara yasağına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim - Son Dakika
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