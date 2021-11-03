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Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

03.11.2021 15:28

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yaya yolunu kullanan 5 elektrikli scooter ve motosiklet sürücüsüne toplamda bin 570TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisleri elektrikli scooter ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen denetimde yaya yolunu kullanan scooter ve motosiklet sürücülerine polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 5 scooter ve motosiklet sürücüsüne toplamda bin 570 TL cezai işlem uygulandı. Yaya yolunu kullandığı gerekçesi ile ceza kesilen elektrikli scooter sürücüsü, ceza makbuzunu almadan, "cezayı ödemeyeceğim" diyerek uzaklaştı.

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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