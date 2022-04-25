Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

25.04.2022 14:20
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

Polis ekipleri Kadıköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Kadıköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksi şoförüne toplamda bin 568 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde şoförlerin; kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplamda bin 568 lira para cezası kesildi.

"196 lira ceza yedik"

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen taksi şoförü Gökhan Kazancı, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik. " diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

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Para Cezası, Kadıköy, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika
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