Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

26.04.2022 00:57
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

Polis ekipleri Kadıköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Kadıköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksi şoförüne toplamda bin 568 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde şoförlerin; kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplamda bin 568 lira para cezası kesildi.

"196 lira ceza yedik"

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen taksi şoförü Gökhan Kazancı, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik. " diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası Kadıköy'de denetimde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri cezası Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi

Para Cezası, Kadıköy, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement