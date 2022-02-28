Kadıköy'de polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196'şar lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler kapsamında durdurulan 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196'şar lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförleri cezadan kaçamadı - Son Dakika