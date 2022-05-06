Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı

06.05.2022 12:33
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı

Kadıköy'de taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları incelendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira para cezası kesildi.

"Aslında kemer takıyoruz ama bugün böyle denk geldi"

Denetimlerde ceza yiyen taksi şoförü, "Kemer takmadığımız için ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapmak zorunda. Aslında kemer takıyoruz ama bugün böyle denk geldi. Taksiye inip binerken bazen unutabiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı

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Para Cezası, İstanbul, Kadıköy, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı - Son Dakika
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