Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza - Son Dakika
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza

09.03.2022 14:51
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza

Kadıköy'de trafik polis ekipleri, ticari taksilere yönelik denetim yaptı.

Kadıköy'de trafik polis ekipleri, ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 8 taksi sürücüsüne toplamda bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

Gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 8 ticari taksi sürücüsüne toplam bin 568 TL idari para cezası kesildi.

Gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan Mustafa Alnar, "Daha yeni yola çıktım, kemeri takmayı ihmal ettim. Burada polisler çevirdi sonrasında ceza yazdılar" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza

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Türk Lirası, Kadıköy, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere bin 568 TL ceza - Son Dakika
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