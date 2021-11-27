KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika

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KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan şoföre 144 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yaptı. Emniyet kemeri takmayan taksi şoförüne 144 lira ceza kesildi. Ceza kesilen sürücü "Yolcu indirmiştim bagajı vardı. Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor." dedi.