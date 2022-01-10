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KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA - Son Dakika

KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA

10.01.2022 12:18

Kimi ikaz sesine karşı toka adı verilen aparatı taktı, kimi de emniyet kemerini koltuğa bağladıCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kimi ikaz sesine karşı toka adı verilen aparatı taktı, kimi de emniyet kemerini koltuğa bağladı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığından 196 lira para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ikaz sesini kesen 'toka' adı verilen susturucu aparatı taktığı, diğer sürücünün de emniyet kemerini koltuğa bağladığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler tarafından ayrıca sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira ceza kesildi.

Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza kesilen taksilerden birinde ikaz sesini susturan toka adı verilen aparat olduğu, diğer takside de emniyet kemerinin koltuğa bağlandığı görüldü. Ceza kesilen bir sürücü basın mensuplarına Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi. Emniyet tokası takılıydı, ikaz sesi çıkmasın diye konuştu.

KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kadıköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA - Son Dakika
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