Kadıköy'de enerji teline ağaç devrilmesiyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de enerji teline ağaç devrilmesiyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika

Kadıköy'de enerji teline ağaç devrilmesiyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu

6 saat önce

Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi.

Kadıköy'de enerji teline ağaç devrilmesiyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu, System.String[]

Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi. Ağaç devrilmesi sonrası Kadıköy- Moda nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu. Ağacın kesilerek devrildiği yerden kaldırılmasının ardından tekrar enerji verilmesiyle seferler yeniden başladı.


İstanbul'da etkili olan fırtına ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kadıköy'de bir ağaç enerji teline devrilince Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay seferleri durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek devrildiği yerden kaldırıldı. Tekrar enerji verilmesiyle seferler bir süre sonra başladı. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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