Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma
16.12.2020 20:41
Fenerbahçe, 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.
Fenerbahçe, 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.
Fenerbahçe yönetimi, sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a karşılaşma öncesi düzenlenen törenle tüm oyuncuların imzasının olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan Yılmaz 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, futbolcuyken aynı zamanda kamu yönetimi okuduğu için takım arkadaşları tarafından 'Kaymakam' lakabıyla çağrılıyordu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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