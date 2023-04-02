Kadıköy'de eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

02.04.2023 14:48

Kadıköy'de eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi Kadıköy'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kadıköy'de eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

İSTANBUL - Kadıköy'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kadıköy'de geçtiğimiz Cuma günü hakim olan eşi Necmi Arslan ile tartışan Hande Arslan önce eşini bıçakladı ardından kızgın yağ dökerek yaktı. Olayın ardından 3. kattan atlayarak intihar eden Hande Arslan, geçtiğimiz Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anadolu Adliyesi'nde hakim olan Necmi Arslan ise bugün öğle namazına müteakip Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Necmi Arslan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İHA
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Heybeliada, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi - Son Dakika


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