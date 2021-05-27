Son dakika haberleri! Kadıköy'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren Güntay Mert tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kadıköy'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren Güntay Mert tutuklandı

27.05.2021 20:17
Son dakika haberleri! Kadıköy'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren Güntay Mert tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Kadıköy'de eşi Yudum Mert'i (33) hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede bıçaklayarak öldüren Güntay Mert (38) 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de eşi Yudum Mert'i (33) hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede bıçaklayarak öldüren Güntay Mert (38) 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Mert, hakimlik sorgusunda çocuklarının da cinayeti gördüğünü, isteyerek yapmadığını iddia ederek "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Kadıköy'de dün akşam Güntay Mert (38) eşi Yudum Mert'i (33) hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan  Güntay Mert, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Mert, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Mert'i 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Mert, emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini, çocuklarının muayenesi için hastaneye gittiğini ve doktorun yoğun olması sebebiyle eşiyle görüştüğünü belirterek şu iddialarda bulundu:

"Ona 'Kendim için bir şey istemiyorum, sevgini de istemiyorum' dedim. O da bana 'Çok geç' dedi. Ben de çocukları alarak kafeteryaya gittim. Orada kayınpederimi aradım. Kendisine eşimle tartıştığımızı söyledim. 'Çocuklarımız için bizi barıştır' dedim. O da bana 'Oğlum sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kızımın sevdiği dostu var, ondan bir türlü kopamadı' dedi. Bunun üzerine ben kendimi yitirdim. Kafeteryada gördüğüm bıçağı aldım. Eşimin yanına gittim"

ÇOCUKLARIMIN YANINA GİTTİM ONLAR BENDEN KAÇTIGüntay Mert, "Elimdeki bıçakla yüzünü yaralamak istedim. O kendisini yere doğru atınca yere düştü. Yere düştüğünde bıçağın boynuna geldiğini fark ettim. Sonra 'Doktor' diye bağırdım. O esnada çocuklarım da olayı gördü. Sonra karşı koridorda bir süre oturdum. Orada çalışan birkaç kişi eşimin yanına geldi, yardım ediyorlardı. Çocuklarımın yanına gittim, onlar benden kaçtı. Ben de hastaneden çıktım, taksiye bindim" ifadelerini kullandı. Şüpheli Mert, olayla ilgili "Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemiyordum. Öfkeyle eşimin yüzünü yaralamak istemiştim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAnadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgusunun ardından şüpheli Güntay Mert'i 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


- İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı, Kadıköy, Yudum, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kadıköy'de eşini çocuklarının gözü önünde öldüren Güntay Mert tutuklandı - Son Dakika


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