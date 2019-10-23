Kadıköy'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kadıköy'de 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Türkay Cucur'un "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Türkay Cucur ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Fahri Tuncer, olayın meydana geldiği apartmanın görevlisi olarak çalıştığını anlatarak, "Olay günü sanık beni telefonla arayarak eylemi gerçekleştirdiğini, polise haber vermemi söyledi. Ben de polisi arayarak bilgi verdim. Olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Kavga sesi de duymadım. Sanık arada yanıma gelir benimle sohbet ederdi. Son zamanlarda sıkıntılarından bahsederdi. Sanık bir iş kazası geçirdi. Çalışamaz duruma geldi. Bu nedenle evde sıkıntılar yaşandığından bahsederdi." dedi.

Tanık Ramazan Gazi de sanığın eskiden oturduğu mahallede bakkal olduğunu belirterek, "Benden alışveriş yapıyorlardı. Bizim orada otururken sanık bazen yanıma gelir eşinin anne ve babasından şikayet ederdi. İkisi birbirini seviyorlardı. Olayın gerçekleşmesine şaşırdık." diye konuştu.

Bu arada duruşmada, sanık Türkay Cucur'un eşinin anne ve babasını da öldüreceğine yönelik tehdit içeren ifadelerin yer aldığı bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Ölen Billur Cucur'un ailesinin avukatı Muammer Küçük ise dosya içerisinde emanete alınan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını talep etti.

Sanık Türkay Cucur da söz konusu mektubu kendisinin yazdığını kabul etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Türkay Cucur'un akıl sağlığının tespit edilebilmesi için 13 Ocak 2020 tarihinde Adli Tıp Kurumu'nda hazır edilmesine karar verdi.

Sanık Cucur'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur'un 2009 yılından bu yana evli olduğu eşi Billur Cucur'u boğazını keserek öldürdüğü anlatılıyor.

Cinayetten sonra sanık Cucur'un evden sigara almak üzere dışarı çıktığı kaydedilen iddianamede, daha sonra eve gelerek öldürdüğü eşine ait bir kolye ile valiz alarak ikametten ayrıldığı, apartman görevlisini telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın alınan savunmasında, eşiyle aralarında problemler olduğunu, olay günü evin içerisinde dolandığı esnada eşinin "Niye dolanıyorsun?" diye sorması üzerine bir anda kendisini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü söylediği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Türkay Cucur'un "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.