Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

31.08.2022 15:19

Kadıköy'de eski eşinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de eski eşinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Suadiye Mahallesi Kure Dere Sokak'ta, İlhan A. bir süre önce boşandığı eski eşi Melike Ö'nün evine gitti.

İlhan A, eve eşya taşımak için geldikleri öğrenilen eski eşinin 2 arkadaşını çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendini eve kilitleyen İlhan A'ya yönelik polisin 3 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye ve çilingir yardımıyla kapı açıldıktan sonra şüpheli yakalandı.

Bıçakla yaralama ve konut dokunulmazlığının bozulması gerekçesiyle gözaltına alınan İlhan A, Kadıköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Suadiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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